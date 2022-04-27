Лавров и Мирзоян обсудили мирный договор между Азербайджаном и Арменией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян в телефонном разговоре обменялись мнениями о заключении мирного договора между Баку и Ереваном, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства России.

«В региональном разрезе рассмотрен ход реализации трехсторонних договоренностей лидеров Азербайджана, России и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, включая запуск комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы и проектной деятельности по разблокированию транспортных и экономических связей в регионе. Состоялся обмен мнениями по заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией», - сообщили в дипведомстве.