Россия использует склады боеприпасов в Приднестровье для контрабанды оружия Украинская разведка
Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о событиях, которые сейчас происходят в Приднестровье.
"Каждый год в Приднестровье проводят мобилизационные учения с размещенной на этой территории оперативной группой российских войск. Во время учений отрабатываются оборонительные и контрнаступальные действия с применением боеприпасов со складов в селе Колбасном. Часть боеприпасов используется для боевой подготовки, часть, по информации военной разведки, для контрабанды”, - заявил в эфире телеканала “Настоящее время” представитель разведки Украины Вадим Скибицкий.
Кроме этого, Скибицкий заявил, что сегодняшняя ситуация в регионе это явный сигнал о готовности России использовать территорию Приднестровья как дополнительный плацдарм для войны не только против Украины, но и, возможно, против Молдовы.
"Там сейчас идет серьезная борьба между представителями власти и очень активно работают российские спецслужбы. Осуществленные на территории ПМР террористические акты были направлены на принуждение Приднестровского руководства согласиться на расширение присутствия российских войск. Кроме того, взрывы на объектах будут подаваться как угроза для населения региона и сигнал руководству Республики Молдова отказаться от проевропейской политики. Основная цель - оставить этот регион полностью под контролем Москвы. По нашим данным, все что сейчас происходит на территории Приднестровья, находится под контролем ФСБ РФ, - цитирует Скибицкого РБК-Украина.