Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о событиях, которые сейчас происходят в Приднестровье.

"Каждый год в Приднестровье проводят мобилизационные учения с размещенной на этой территории оперативной группой российских войск. Во время учений отрабатываются оборонительные и контрнаступальные действия с применением боеприпасов со складов в селе Колбасном. Часть боеприпасов используется для боевой подготовки, часть, по информации военной разведки, для контрабанды”, - заявил в эфире телеканала “Настоящее время” представитель разведки Украины Вадим Скибицкий.

Кроме этого, Скибицкий заявил, что сегодняшняя ситуация в регионе это явный сигнал о готовности России использовать территорию Приднестровья как дополнительный плацдарм для войны не только против Украины, но и, возможно, против Молдовы.