Ильхам Алиев о российских миротворцах в Карабахе

«В трехстороннем заявлении о прекращении огня в Карабахе указывается точное число российского миротворческого контингента и пребывания его в течение пяти лет. Если одна из сторон решит, что пятилетнего срока достаточно, она должна официально сообщить об этом за шесть месяцев. Думаю, это очень положительный фактор для понимания будущей конфигурации». Об этом во время встречи с участниками международной конференции «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество» заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По словам главы государства, за последние полтора года ситуация на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, в целом была стабильна.

«Правда, были некоторые напряженные моменты. Но сейчас ситуация стабильная. Отношения между российскими миротворцами и азербайджанскими военнослужащими находятся на хорошем уровне», - сказал президент Азербайджана.