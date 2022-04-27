Пакистанский эксперт: восстановительные работы на освобожденных территориях Азербайджана идут с невероятной скоростью

Восстановительные работы на освобожденных территориях Азербайджана идут с невероятной скоростью, сказал журналистам исполнительный директор Центра глобальных и стратегических исследований (CGSS, Пакистан), участник международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество" в городе Шуша Халид Таймур Акрам.

«Восстановительные работы на освобожденных землях идут с невероятной скоростью. Необходимо остановить пропагандистскую кампанию Армении, международное сообщество само должно увидеть реальную картину происходящего, то, насколько продуктивно идут восстановительные работы в Карабахе", - подчеркнул Акрам.

Он рассказал, что встретился с несколькими жителями в Шуше, и они очень довольны тем, как идет восстановление и как азербайджанское государство заботится о своих гражданах. Кроме того, эксперт с сожалением отметил, что за последний год Азербайджан потерял более 100 жизней из-за минной угрозы на своих освобожденных территориях. Он призвал Армению предоставить точные карты минных полей освобожденных территорий Азербайджана, а международное сообщество содействовать этому.