Убившему жену экс-судье снизили срок

В Бакинском апелляционном суде была рассмотрена апелляционная жалоба бывшего судьи Сабунчинского районного суда Фагана Ахмедова, приговоренного Бакинским судом по тяжким преступлениям к 10 годам лишения свободы по обвинению в убийстве жены из огнестрельного оружия.

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Эльмара Рагимова было объявлено решение суда, согласно которому срок заключения Ахмедова был сокращен с 10 до 7 лет.

По словам адвоката обвиняемого Бейляра Мамишева, принимая решение, суд учел наличие у его подзащитного трех несовершеннолетних детей, отсутствие жалоб у потерпевшей стороны, работу в судебной системе и другие смягчающие обстоятельства. По этим основаниям в отношении Фагана Ахмедова была применена статья 62 Уголовного кодекса Азербайджана, и срок его заключения был сокращен на 3 года.

Трагедия произошла в мае 2021 года в жилом массиве «Лаиш баглары» поселка Нардаран. В ходе семейной ссоры Фаган Ахмедов застрелил из принадлежавшего ему охотничьего ружья свою супругу Парвану Ахмедову. В отношении Фагана Ахмедова было возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства.