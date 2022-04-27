Дефолт России снова отменяется: погасили евробонды в долларах

Россия за неделю до окончания льготного периода выплатила купоны по еврооблигациям с погашением в 2022 и 2042 году в долларах, как того требуют контракты. Об этом сообщило Министерство финансов России.

Речь идет о двух выпусках еврооблигаций: Россия-2022 и Россия-2042. По первому выпуску, 70% долга по которому РФ накануне выкупила за рубли, страна должна была выплатить как купонный доход, так и погасить номинальную стоимость бумаг. По второму выпуску речь шла только о выплате купонного дохода.

В общей сложности РФ должна была погасить 649,2 млн долларов. Однако 6 апреля Минфин РФ заявил, что перечислил средства для выплаты купонного дохода и погашения еврооблигаций в рублях, ведь банк-корреспондент не разрешил производить выплату в долларах.