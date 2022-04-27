В Минобороны Молдовы отказались воздать почести советскому солдату

Минобороны Молдовы под предлогом режима ЧП отказалось воздать воинские почести павшему в годы Великой Отечественной войны советскому солдату, хотя перед этим почетный караул открыл памятник четырем погибшим в 1941 году румынским солдатам, сообщил в пятницу председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

Власти Молдовы с 24 февраля ввели режим чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине.

"Три недели назад обратились в министерство обороны Молдовы с просьбой оказать воинские почести старшему сержанту Валентине Ерчевой, погибшей в годы Великой Отечественной войны за освобождение Молдовы от нацизма. Сегодня, пока в устной форме, нас проинформировали, что воинские почести советскому солдату возданы не будут... в стране ЧП, и армии запрещено участвовать в каких-либо мероприятиях" - написал Петрович в Telegram-канале.