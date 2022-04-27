Бойцы полка "Азов" показали, какое жилье они сооружают себе в подвалах "Азовстали". Палатки, алюминиевые кастрюли и кровать из досок – вот весь быт защитников города. Однако их временные убежища выглядят аккуратно и чисто, с учетом нечеловеческих условий, в которых оказались солдаты. Об этом передает УНИАН.

На видео ниже, которое опубликовано в Telegram-канале бойца под псевдонимом AntiKugut, демонстрируется палатка его собрата с позывным "Рейнджер".

Жилище соорудили с использованием подручных средств в условиях беспрерывных бомбардировок РФ в подвалах "Азовстали". Таких временных убежищ, судя по ролику, в помещениях под заводом много.

"Рейнджер" сделал себе кровать из досок и дверей. Возле нее воин смастерил несколько полочек, на которых стоит металлическая посуда. Отдельное место боец отвел для костра, на котором кипятится вода в алюминиевой кастрюле. Последняя стоит на четырех кирпичах, выполняющих роль подставки. Внутри палатки чисто и аккуратно, а сами солдаты подчеркивают, что в любых условиях можно создать себе относительно комфортный быт.

Свежее видео очень контрастирует на фоне тех беспорядков, которые оставляли после себя россияне.