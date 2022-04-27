«Ленд-лиз стал реальностью, на очереди - эмбарго на нефть России»

Еще вчера, 28 апреля, палата представителей Конгресса США поддержала введение ленд-лиза для Украины. Как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, введение эмбарго на российскую нефть - на очереди. Об этом Подоляк написал в Twitter-аккаунте.

"18 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, президент Владимир Зеленский впервые сказал, что нам нужен ленд-лиз. Сегодня ленд-лиз стал реальностью. На очереди - полное нефтяное эмбарго и включение России в список стран - спонсоров терроризма. Москву ждет тотальная экономическая изоляция", - заявил Подоляк.