Гость отметил, что речь идет о том, что есть «88 заповедей неонацизма, в основу положена 8 глава, 88 слов из книги Mein Kampf Гитлера».

Здесь в разговор включилась и сама ведущая Ольга Скабеева, отметив, что «там же хуже история».

«Первая пария должна была быть поставлена 14 апреля», – возмущенно заявила Скабеева.

На это гость шоу заявил, что «то есть фактически Германия подтвердила, что она стала на рельсы неонацизма».

«Это же было все подписано и заявлено министром обороны Германии и другими политиками, и официально обсуждалось в прессе. То есть мы видим возрождение фашизма в прямом виде в рамках НАТО», – не унимался гость.

Возмутило участников шоу то, что 14/88 считается тайным слоганом неонацистов, ультраправых и белых националистов.

Число 14 в этом «коде» является отсылкой к двум фразам идеолога белого национализма Дэвида Лейна, которые состоят на английском языке из 14 слов. «We must secure the existence of our people and a future for white children» (Мы должны обеспечить существование нашего народа и будущее для белых детей) и «Because the beauty of the White Aryan woman must not perish from the earth» (Потому что красота белой арийской женщины не должна исчезнуть с лица земли).

В числе 88, кроме намека на книгу Гитлера, есть и зашифрованная отсылка к нацистскому приветствию «Heil Hitler!» – поскольку буква H – восьмая в алфавите.