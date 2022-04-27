В Иране вновь угрожают стереть Израиль с лица земли
Тысячи иранцев вышли на демонстрации в пятницу, чтобы отметить День Аль-Кудс. В это же время высокопоставленные иранские генералы и чиновники разразились угрозами в сторону Израиля, призвав к разрушению Еврейского Государства, сообщает The Times of Israel.
Демонстранты скандировали «Смерть Израилю» и «Смерть Америке» - лозунги, которые стали традиционными для иранских демонстраций. Кроме этого, участники митингов сожгли израильский, американский и британский флаги.
«Мы поддерживаем любой фронт, созданный против этого преступного режима, и мы поддержим любое сообщество, которое готово бороться с этим преступным режимом», - заявил иранский генерал Исмаил Гаани.
Также с речью выступил генерал Хосейн Салами, глава КСИР, заявивший, что Израиль своими «порочными делами» создает условия для собственного уничтожения.
Как сообщает Tehran Times, Салами заявил, что Израиль находится на пути к упадку и предсказал, что «сионистский режим скоро будет стерт с лица земли».
«Наглые страны установили в мире сионистский режим, и этот режим скоро будет стерт с лица земли», - сказал Салами.
Иранский генерал отметил, что переговоры с Израилем не принесут мира палестинцам. Он призвал палестинцев продолжать борьбу против «сионистских оккупантов», заявив: «Ваш враг находится на пути упадка, а ваша власть возрождается».
Рахим Сафави, бывший глава КСИР, заявил в свою очередь, что «новый мировой порядок ускорит процесс упадка сионистского режима». По словам Сафави, ход событий доказывает, что «дни сионистского режима сочтены».