В Иране вновь угрожают стереть Израиль с лица земли

Тысячи иранцев вышли на демонстрации в пятницу, чтобы отметить День Аль-Кудс. В это же время высокопоставленные иранские генералы и чиновники разразились угрозами в сторону Израиля, призвав к разрушению Еврейского Государства, сообщает The Times of Israel.

Демонстранты скандировали «Смерть Израилю» и «Смерть Америке» - лозунги, которые стали традиционными для иранских демонстраций. Кроме этого, участники митингов сожгли израильский, американский и британский флаги.

«Мы поддерживаем любой фронт, созданный против этого преступного режима, и мы поддержим любое сообщество, которое готово бороться с этим преступным режимом», - заявил иранский генерал Исмаил Гаани.