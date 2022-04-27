Джемаль Бустани, автор haqqin.az 19:36

Находящийся с двухдневным визитом президент Реджеп Эрдоган встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом. Встреча во дворце Ас-Салам прошла в закрытом для прессы режиме. Ранее президент Турции встретился с королем Салманом. Оттепель в саудовско-турецких отношениях уже привела к увеличению экспорта Анкары в Королевство. Только за прошлый месяц он составил 58 миллионов долларов, что в три раза больше, чем за весь прошлый год. Бойкот саудитов в отношении турецких товаров завершен. Но на этом положительные итоги визита не заканчиваются, а, пожалуй, только начинаются.

Путь к сближению Анкары и Эр-Рияда был очень непрост. Но и приз, который после этого получат обе стороны – тоже будет немалым. По сути, разморозка отношений между двумя региональными гигантами означает урегулирование тех противоречий, на которых в последнее время активно и не без успеха играли и американцы, и иранцы. Что укрепит и политический потенциал Анкары и Эр-Рияда, и может привести к выработке общего видения, а затем и урегулирования в горячих точках, от Сирии, до Йемена и Ливии. Причем, выработка совместной позиции по Сирии представляется вполне реальным вариантом, особенно после того, как Эр-Рияд заявил о своем нежелании восстанавливать связи с режимом Асада. И, что принципиально важно для Анкары, нынешний визит президента Эрдогана в Эр-Рияд может открыть для Турции «ворота» в Египет, переговоры с которым хоть и ведутся, но идут пока без особого успеха. А Египет – это и Ливия, и антитурецкая коалиция в Восточном Средиземноморье.

Со своей стороны Эр-Рияд рассчитывает, что Анкара окажет ей поддержку в борьбе с хуситами, в первую очередь – предоставив Королевству БПЛА и другую военную технику. А кроме того, саудиты очень надеются, что Турция поддержит их усилия в давлении по йеменскому вопросу на Иран. Совершенно не случайно, что все переговоры Эрдогана в Эр-Рияде шли в закрытом режиме. Слишком уж деликатные вопросы там обсуждались, слишком уж значимыми последствиями для региона они могут обернуться – вполне естественно, что стороны не спешат раскрывать все свои планы. Включая сюда оборонные вопросы. Ведь успех Турции как развивающейся независимой оборонной модели для Эр-Рияда крайне привлекателен и вызывает у саудитов желание повторить этот путь, который Турция прошла немногим более чем за десять лет. А потому не исключено, что не только беспилотные летательные аппараты хотелось бы получить Королевству от Турции, но и ракетные и радиолокационные технологии, системы радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, в которых Анкара серьезно продвинулась, получив от России технологии производства С-400.