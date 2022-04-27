Испанский корабль с 200 тоннами военного груза для Украины прибыл в Польшу

Испанское правительство заявило, что крупнейшая на сегодняшний день партия военной техники для Украины находится на пути к доставке после того, как корабль с 200 тоннами материалов пришвартовался в порту в Польше. Об этом сообщает Associated Press.

Министерство обороны Испании подтвердило прибытие корабля в Польшу. Судно пришвартовалось в порту Гдыни, где груз будет выгружен и перевезен примерно на 700 километров на логистическую базу в Украине.