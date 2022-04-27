ГУР Украины сообщает о перестрелке между бурятами и кадыровцами

В захваченном селе Киселевка Херсонской области произошла перестрелка между российскими военными бурятского и чеченского происхождения. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

«В оккупированной Киселевке (Чернобаевская сельская громада Херсонской области) произошла перестрелка между военными РФ чеченской и бурятской национальности.

В ночном инциденте отличились более 50 участников с каждой стороны. Точное количество раненых и погибших пока неизвестно.

Причины межэтнического конфликта состоят в нежелании бурятов вести наступательные боевые действия и "неравноправие" условий с чеченцами. Последние вообще не бывают на передовой, оставаясь в тылу исключительно в качестве "заградительных отрядов". Их задача – побуждать подразделения РФ к активным действиям. То есть открывать огонь по тому, кто пытается отступать», - говорится в сообщении.