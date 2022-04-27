Ага Гасымлы, обозреватель haqqin.az 19:54

Россия устраивает провокации в Приднестровье, чтобы убедить Киев в якобы готовящемся наступлении со стороны самопровозглашенной «Приднестровской Молдавской республики» («ПМР»). Об этом в интервью haqqin.az рассказал Валериу Паша – глава молдавского общественного объединения WhachDog (Центр, занимающийся анализом политики и борьбой с пропагандой).

По его словам, случаи диверсий в Приднестровье на самом деле – всего лишь примитивная инсценировка террористических актов. К примеру, модель гранатомета, из которого «террористы» якобы стреляли по зданию Министерства госбезопасности сепаратистов в Тирасполе, принята на вооружение только армией России, Республики Габон и собственно военных «ПМР». «Обратите внимание: удар был произведен в выходной день по пустому зданию, - комментирует Валериу Паша. – То есть, с одной стороны, группа опытных диверсантов сумела без свидетелей тайно проникнуть в город, обстрелять из гранатометов правительственный объект и бесследно исчезнуть, а с другой, им явно не хватило ума сообразить, что в выходной день в здание МГБ никого нет! Так же шиты белыми нитками дешевые провокации вроде взрывов телевышек-ретрансляторов вблизи поселка Маяк, воинской части в Парканах и аэродрома около Тирасполя. Последний, замечу, хоть и считается стратегическим объектом, но с 90-х годов прошлого века не работает, поскольку Молдова не дала разрешение на его использование. В частности, сепаратисты заявили, что на аэродром возле Тирасполя были сброшены с помощью дрона несколько мин натовского образца. И тут тоже непонятно, зачем сбрасывать мины, когда натовские БПЛА оснащены ракетами?..» По мнению Валериу Паши, российские информационно-психологические провокации преследуют несколько целей. В частности, Москва хочет убедить российскую общественность, будто ситуация в Приднестровье аналогична той, которая была в Донбассе перед вторжением россиян в Украину. Правда, в отличие от Украины, у Молдовы есть важный защитный ресурс – отсутствие общих границ с Россией.

«В данное время полномасштабная операция России против Молдовы не представляется реальной, - считает молдавский эксперт. – То, что происходит сейчас в Молдове, есть продолжение логической цепочки, которая началась с заявления заместителя командующего войсками Центрального военного округа генерала Рустама Миннекаева о планах России открыть коридор от Донбасса до Приднестровья. Но этот военный не является командующим армией, ведущей боевые действия в Украине. Миннекаев – главный политрук Центрального военного округа РФ, а войну ведет Южный военный округ. Спрашивается, чего это вдруг заместитель командующего Центрального военного округа говорит о главных целях войны в Украине? Причем заявление было сделано на встрече Миннекаева с руководителями военных предприятий Свердловской области…» По мнению Паши, ввод российских войск в Приднестровье не соответствует тем нарративам, которые продвигала официальная российская пропаганда.

«Когда рухнул план российского Генштаба взять Киев за три дня, в Кремле поняли, что захватить Украину в сжатые сроки не получится и начали продвигать мысль о том, что стратегическая цель войны – это захват Донбасса, - говорит эксперт. – Эта вариация действовало где-то около месяца, после чего появилась новая идея о коридоре из Донбасса до Приднестровья. Тут тоже нет ничего нового, поскольку данная идея была заложена в свое время в концепцию Новороссии. Но из этих пропагандистских метаний можно сделать вывод, что у России нет конкретных планов захвата Приднестровья или всей Молдовы, равно как и остального постсоветского пространства. В данном случае Москва лишь имитирует подготовку к оккупации Молдовы. Вот для чего понадобились наводнившие российские телеканалы фейки о том, что Турция и Румыния намерены нанести удар по Приднестровью. И опять-таки непонятно, почему две страны-члены НАТО, решившие атаковать российскую армию, выбрали для этого именно Приднестровье? По логике вещей они должны были ударить либо по Крыму, либо по российским подразделениям, ведущим бои на востоке Украины, что действительно могло бы поменять ход войны». По мнению политолога, реалии войны говорят о том, что Россия завязла на востоке Украины и ее возможности захватить Донбасс, не говоря уже о более крупных целях, вызывают сомнения. Провокации с фейковыми терактами в Приднестровье по замыслу их авторов должны были вызвать панику в Молдове и по возможности создать трения между Кишиневом и Киевом. «Впрочем, в Кремле особо не заморачиваются вопросом, чью сторону в украинской войне примет Молдова, - уверен Паша. – Даже несмотря на ряд решений молдавского правительства, которые явно не понравились Кремлю (в частности, имеется в виду запрет президента Молдовы Майи Санду на использование георгиевской ленточки, а также обозначений «Z» и «V», как символов поддержки российского вторжения в Украину – ред.), вопрос о том, нападет ли Россия на Молдову зависит не от действий Кишинева, а от способности украинской армии сдержать продвижение российских войск».