В Приднестровье уже боятся фейерверков и пиротехники

Так называемые власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики в связи с введенным «красным» уровнем террористической угрозы запретили использование фейерверков и пиротехники, сообщил пресс-центр МВД «ПМР».

«Одна из дополнительных мер, направленная на обеспечение безопасности, предупреждение и пресечение возможных террористических проявлений – запрет на использование салютов, фейерверков и другой пиротехники», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничительные меры касаются как физических, так и юридических лиц (независимо от формы собственности). Нарушителей будут привлекать к административной ответственности по статье «Нарушение покоя граждан и тишины». Санкция статьи предусматривает наложение административных штрафов.