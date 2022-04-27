Россияне продолжают проводить наступательные действия на востоке Украины с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов.

«На Донецком и Таврическом направлениях подразделения противника пытаются вести наступление на Лиманском, Северодонецком и Попаснянском направлениях.

Противник продолжает попытки установить полный контроль над населенными пунктами Рубежное и Попасная и предпринимает подготовительные меры по продвижению на Северодонецк. Противник продолжает артиллерийские обстрелы наших войск», - отмечается в сообщении.