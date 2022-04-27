Страны Запада требуют от своих граждан покинуть Молдову и Приднестровье
Великобритания, Канада, Франция, Германия и США потребовали, чтобы все их граждане покинули Молдову и Приднестровье в кратчайшие сроки.
Великобритания, Канада, Франция, Германия и США потребовали, чтобы все их граждане покинули Молдову и Приднестровье в кратчайшие сроки.
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