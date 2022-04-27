На ракетные обстрелы Украины Россия потратила $7,5 млрд

Россия за время вторжения на территорию Украины выпустила по этой стране не менее 1 300 ракет, которые стоили порядка 7,5 млрд долларов. Об этом сообщает украинский Forbes.

Согласно сообщению, Forbes учел лишь случаи, когда точно известен класс ракеты, на самом деле таких ракет могло быть больше. Речь идет о ракетах «Калибр», «Искандер», «Точка-У» и ракет класса X. Издание предполагает, что их соотношение осталось таким, каким было на 24 марта, когда Минобороны публиковало соотвествующую информацию.