Инара Рафикгызы, судебный репортер 21:18

В Бакинском военном суде продолжились слушания по делу банды Объединенной преступной группировки экс-главы азербайджанских спецслужб Эльдара Махмудова – бывшего начальника следственного управления упраздненного МНБ генерал-майора Мовлама Шихалиева и трех следователей ведомства – Вюсала Алекперова, Ясина Мамедова и Сахиба Алекперова. На этот раз в качестве потерпевшего был допрошен Эльман Ахмедов, занимающийся предпринимательской деятельностью в торговом центре «Садарак». Он дал показания по эпизоду, связанному с другим предпринимателем, Эльваром Алиевым, который давал показания накануне. Подробно об этом эпизоде haqqin.az рассказывал в предыдущем репортаже.

Ахмедов заявил, что не совершал никаких преступлений и был арестован по приказу Чингиза Агаева (работает в торговом центре «Садарак», является человеком Мовлама Шихалиева – прим. ред.). «После того, как Эльвар Алиев отказался работать с Чингизом Агаевым, он попросил у меня товары для последующей продажи, - рассказал Ахмедов. - Я согласился. Тогда Чингиз Агаев сказал мне: «Не работай с Эльваром, не то будут проблемы!..» Я ответил ему, что продаю свое имущество и приказов не выполняю. После этого Чингиз Агаев дал наводку генералу Мовламу Шихалиеву арестовать как Эльвара, так и меня и наших друзей, которые снабжали товарами Эльвара. Меня незаконно держали под арестом три месяца. Мой племянник, Хунер, через родственника Мовлама Шихалиева Сираджа, заплатил сначала 100 тысяч, а затем 60 тысяч манатов». По словам Ахмедова, примерно через 10 дней следователь по имени Фуад вызвал его в МНБ. Рассказывая о своих злоключениях в упраздненном ведомстве, он сообщил, что видел в кабинете следователя человека в форме сотрудника прокуратуры. Следователь Фуад Агаев спросил Ахмедова: «Сколько вы заплатили за свое освобождение?» «Мой племянник передал 160 тысяч манатов», - ответил предприниматель. «Из этого разговора, я понял, что между Генеральной прокуратурой и министерством национальной безопасности возник спор по поводу распределения полученных от меня денег, - пояснил потерпевший. – Уточнив сумму, Фуад сказал мне, что я могу идти. Во время заключения я несколько раз заходил в комнату следователя Фуада и видел там Эльвара Алиева. Выглядел он неважно. После освобождения я поговорил со следователем и попросил отпустить Эльвара. Тот сказал, что должен договориться по этому вопросу с Мовламом Шихалиевым. Через некоторое время Фуад связался со мной и сказал, что это будет стоить 80 тысяч манатов. Я заплатил». За крупные суммы освободили и других друзей Ахмедова – Гаджи Сейрана, Натига Мамедова и Этибара Джафарова. Гаджи Сейран заплатил 100 тысяч манатов, 250 тысяч манатов выбили у Натига Мамедова, на 209 тысяч манатов раскошелился Этибар Джафаров. Другой его друг по имени Балашири провел в застенках МНБ полгода. Только когда сотрудники министерства поняли, что он простой рабочий и денег у него нет, Балашири отпустили.