Зеленский: Риски прекращения любых переговоров очень высоки

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет о высоких рисках прекращения переговоров с российской стороной. Как передает УНИАН об этом заявил Зеленский во время разговора с польскими СМИ.

«Риски того, что полностью закроются какие-либо разговоры (с россиянами – ред.), очень высоки.

Именно из-за тех последствий, которые Россия оставляет после себя, где бы они ни были, а они примерно одинаковы. Такое ощущение, что у них методичка по убийству, и они все одинаково действуют в тех или иных территориях, которые мы деоккупируем и видим», - отметил президент Украины.