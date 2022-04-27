В МИД Турции вызвали посла Германии

«После того, как сегодня Министерство иностранных дел Германии вызвало нашего посла в Берлине по поводу дела [правозащитника Османа] Кавалы, посол Германии в Анкаре Юрген Шульц был вызван в МИД в 17:30 заместителем министра и директором по делам ЕС Фаруком Каймакджи. Послу Шульцу было высказано, что мы осуждаем вызов нашего берлинского посла в министерство иностранных дел по делу. Послу Шульцу было отмечено, что обвинительный приговор, вынесенный независимым турецким судебным органом, не может быть оспорен ни одним учреждением, органом власти или страной, - сказал собеседник агентства. – Послу также напомнили о закрепленном Венской конвенцией принципе невмешательства во внутренние дела».

Министерство иностранных дел Турции вызвало в пятницу посла Германии Юргена Шульца, ему напомнили о закрепленном Венской конвенцией принципе невмешательства во внутренние дела.

Кроме того, дипломату сообщили, что «Турция является правовым государством, осознающим свои международные обязательства». «Мы отвергаем тех, кто пытается вмешиваться в турецкую судебную систему и политику», - добавил источник ТАСС.

Ранее в пятницу министр юстиции Турции Бекир Боздаг обвинил Германию во вмешательстве во внутренние дела страны после того, как в МИД ФРГ был вызван турецкий посол из-за приговора правозащитника.