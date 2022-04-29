Украинские военные нанесли удар по железнодорожному мосту Лиман-Райгородок через Северский Донец. В момент взрыва на мосту находился российский состав с грузовыми вагонами. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на комментарий пресс-службы ООС.

Судя по видео, мост взорвали и он упал в реку вместе с грузовыми вагонами.

Теперь железнодорожное сообщение с Лиманом, который находится в эпицентре боев на Донбассе, невозможно.