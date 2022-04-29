Россия не угрожает никому ядерной войной, разговоры об этом начинают западные страны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Меня спросили о том, возможна ли ядерная война, повысились ли риски начала ядерной войны и предполагает ли Россия, что такое может случиться. Я ответил, что с самого начала нашего сотрудничества ещё с администрацией (экс-президента США Дональда) Трампа мы предлагали им переподтвердить тезис Рейгана-Горбачева от 1997 года о том, что в ядерной войне не может быть победителей и поэтому она никогда не должна быть развязана», - сказал Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya.

Он отметил, что именно Россия много раз инициировала принятие заявлений от имени всех ядерных стран с подтверждением обязательств, связанных с ядерным оружием. И хотя администрация Трампа отказывалась от принятия подобного заявления, оно было принято по итогам первой встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.