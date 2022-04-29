Лавров пригрозил атаковать вооружение, переданное Украине из-за границы

Детали: Комментируя возможность окончания войны против Украины к 9 мая, Лавров также заявил, что так называемая «спецоперация» закончится, как только будут «реализованы и достигнуты» ее цели.

«Любое оружие, любая поставка оружия на территории Украины является законной целью, потому что это оружие будет передано режиму, который ведет войну против своего населения».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любой груз вооружений Киеву из-за рубежа, находящийся на территории Украины, является «законной целью» для РФ. Об этом Лавров заявил в интервью телеканалу Al Arabiya.

Министр также заявил, что санкции не заставят Россию «звать на помощь и просить прощения».

Лавров выразил мнение, что переговоры России и Украины застопорились якобы из-за непоследовательной позиции Киева.

«Если бы они (украинская сторона – ред.) были честными переговорщиками, если бы они были привержены тому, с чем они шаг за шагом соглашались, мы могли бы значительно продвинуться в этих переговорах», - заявил министр.

По его словам, Украина могла бы получить гарантии от группы государств, в которую входят страны СБ ООН, Германия, Турция.

«Мы не против. Главное понять, насколько они последовательны, особенно в вопросе о том, на какие территории эти гарантии распространяются. Конечно, как вы понимаете, они не могут касаться Крыма и востока Украины, потому что мы признали независимость республик. И изначально они с этим согласились на переговорах в Стамбуле, но затем изменили свою точку зрения», - сказал министр.

Он также уверяет, что Россия не использует наемников в войне против Украины.

«Россия никогда не использует наемников. Я могу вас заверить, что у сирийцев свои заботы», - заявил он.