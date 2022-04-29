Лавров пригрозил атаковать вооружение, переданное Украине из-за границы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любой груз вооружений Киеву из-за рубежа, находящийся на территории Украины, является «законной целью» для РФ. Об этом Лавров заявил в интервью телеканалу Al Arabiya.
«Любое оружие, любая поставка оружия на территории Украины является законной целью, потому что это оружие будет передано режиму, который ведет войну против своего населения».
Детали: Комментируя возможность окончания войны против Украины к 9 мая, Лавров также заявил, что так называемая «спецоперация» закончится, как только будут «реализованы и достигнуты» ее цели.
Министр также заявил, что санкции не заставят Россию «звать на помощь и просить прощения».
Лавров выразил мнение, что переговоры России и Украины застопорились якобы из-за непоследовательной позиции Киева.
«Если бы они (украинская сторона – ред.) были честными переговорщиками, если бы они были привержены тому, с чем они шаг за шагом соглашались, мы могли бы значительно продвинуться в этих переговорах», - заявил министр.
По его словам, Украина могла бы получить гарантии от группы государств, в которую входят страны СБ ООН, Германия, Турция.
«Мы не против. Главное понять, насколько они последовательны, особенно в вопросе о том, на какие территории эти гарантии распространяются. Конечно, как вы понимаете, они не могут касаться Крыма и востока Украины, потому что мы признали независимость республик. И изначально они с этим согласились на переговорах в Стамбуле, но затем изменили свою точку зрения», - сказал министр.
Он также уверяет, что Россия не использует наемников в войне против Украины.
«Россия никогда не использует наемников. Я могу вас заверить, что у сирийцев свои заботы», - заявил он.