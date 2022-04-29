Зеленский об ударах по Киеву во время визита Гутерриша: унижение ООН осталось без ответа

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ракетный удар по Киеву во время визита генсека ООН Антониу Гутерриша унижением организации со стороны РФ. Глава государства выразил сожаление, что оно осталось без мощного ответа. Об этом Зеленский заявил в ходе видеообращения.

«Продолжается разбор завалов в Киеве, куда во время визита генсека ООН ударили российские ракеты. Обидно, но столь сознательное и жестокое унижение ООН со стороны России осталось без мощного ответа», - сказал Зеленский.