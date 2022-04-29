«Карабах» в Сураханах легко обыграл «Габалу» - 5:0. В первом матче в Габале агдамцы победили со счетом 3:1. Таким образом, общий счет противостояния – 8:1 в пользу команды Гурбана Гурбанова, которая вышла в финал.

В сегодняшней игре по два мяча забили Рамиль Шейдаев (5-я и 58-я минуты) и Кади Боргес (13-я - с пенальти и 17-я минуты), еще один гол на счету Леандро Андраде (37-я).