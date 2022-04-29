Рашад Садыхов против Гурбана Гурбанова в финале Кубка Азербайджана А «Нефтчи» проиграл по пенальти
Сегодня состоялись ответные полуфинальные матчи Кубка Азербайджана по футболу.
«Карабах» в Сураханах легко обыграл «Габалу» - 5:0. В первом матче в Габале агдамцы победили со счетом 3:1. Таким образом, общий счет противостояния – 8:1 в пользу команды Гурбана Гурбанова, которая вышла в финал.
В сегодняшней игре по два мяча забили Рамиль Шейдаев (5-я и 58-я минуты) и Кади Боргес (13-я - с пенальти и 17-я минуты), еще один гол на счету Леандро Андраде (37-я).
Во втором матче дня борьба была куда более упорной. «Нефтчи» и «Зиря» во второй игре подряд не смогли поразить ворота друг друга в основное время. Не было голов и в экстра-тайме. Все решилось в серии пенальти, где точнее оказались футболисты «Зиря» - 4:2.
Таким образом, 27 мая в финале сыграют «Карабах» и «Зиря», возглавляемая Рашадом Садыховым, долгие годы игравшим под руководством Гурбана Гурбанова в «Карабахе».