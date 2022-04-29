Мир продолжают будоражить сообщения о гибели российских олигархов и топ-менеджеров крупных компаний, тем более что на тот свет они порой отправляются целыми семьями. Предположений и версий масса, но истинной причины ни одной из этих загадочных смертей пока не названо. Единственное, что их некоторым образом связывает и на что указывают большинство экспертов криминальных историй, это сначала резко обострившиеся российско-украинские отношения, а потом и вовсе разразившаяся полномасштабная война, вызвавшая целый шквал санкций против российского бизнеса.

Только в апреле в московской квартире были обнаружены тела бывшего вице-президента Газпромбанка Владислава Авеева, а также его жены и дочери. По версии следствия, олигарх сначала убил жену и дочь, а затем покончил жизнь самоубийством. Буквально на следующий день бывший топ-менеджер российского «Новатэка» Сергей Протосеня с женой и дочерью тоже были найдены мертвыми в испанской провинции Каталония. Опять же следствие считает, что Протосеня сначала зарубил топором жену и дочь, а потом повесился сам.

Вот что по этому почти мистическому поводу думает американский финансист и политический активист Билл Браудер: «Если вы когда-нибудь услышите о подозрительной смерти богатого россиянина, вы должны сначала выдвинуть наихудшую версию». Такую весьма пессимистическую мысль высказал он изданию Newsweek.

Исходя из своего опыта Браудер заявляет, что чаще всего, если богатый человек умирает при подозрительных обстоятельствах, объяснение этому самое зловещее. А уж когда речь идет о россиянах – особенно. А про жизнь, а главное – «особенности» бизнеса российских олигархов и высокопоставленных чиновников американский финансист знает не понаслышке - когда-то он был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в этой стране.

«Есть достаточно эмпирических свидетельств устранений, организованных Кремлем или конкурентами по бизнесу в России, чтобы предполагать, что это были убийства, а не самоубийства. Есть и другие объяснения, которые обсуждались с российскими властями. Каждый раз, когда речь идет о больших деньгах, следует предполагать худшее», - утверждает он.

Хотя Браудер, по его собственному признанию, и не знает никаких конкретных обстоятельств, связанных с погибшими в последнее время, он не исключает, что они могли быть жертвами кого-то, кто «хотел часть денег, к которым эти люди имели доступ, но не делились ими».