Российские силы отстают от графика наступления на Донбассе и далеки от своей цели окружить десятки тысяч украинских военнослужащих. Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона, пишет The New York Times.

По его словам, РФ на несколько дней отстает от графика наступления на Донбасс на востоке Украины из-за жесткого сопротивления и продолжающихся проблем со снабжением.

Сейчас у Москвы есть 92 батальонные группы, которые ведут бои на востоке и юге Украины, говорит чиновник. Это больше, чем 85, как было неделю назад, но все же намного меньше 125, которые она использовала на первом этапе войны. Каждая батальонная группа насчитывает от 700 до 1000 военнослужащих.