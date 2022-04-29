«Буряты победили»: Арестович о перестрелке между кадыровцами и бурятами

«Буряты победили! – это если вам интересно, чем же закончилась перестрелка между чеченцами и бурятами под Чорнобаевкой». Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Я всегда в них верил, они ребята серьёзные», - прокомментировал инцидент Арестович в эфире ФЕЙГИН LIVE.

Отметим, сегодня в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили о том, что в захваченном селе Киселевка (Чернобаевская сельская громада Херсонской области) произошла перестрелка между российскими военными бурятского и чеченского происхождения.