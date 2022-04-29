Зеленский: У России достаточно оружия, чтобы разрушить до основания весь Донбасс

Поэтому защита нашей земли, защита наших людей – это буквально борьба за жизнь. Для Лисичанска, Северодонецка, Попасной, Краматорска, Славянская, Марьинки и всех других городов и общин Донбасса, которые российские войска хотят превратить в руины, в этой войне решается все.

«На Донбассе россияне делают все, чтобы уничтожить любую жизнь на этой территории. Постоянные жестокие бомбардировки, постоянные российские удары по инфраструктуре и жилым районам свидетельствуют о том, что Россия хочет сделать эту территорию безлюдной.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у России достаточно артиллерии и авиации, чтобы разрушить до основания весь Донбасс. Об этом Зеленский заявил в ходе видеообращения.

Только если Украина устоит, они будут жить. Если же российским войскам удастся реализовать их планы хотя бы частично, то у них хватит артиллерии и авиации, чтобы разрушить до камней весь Донбасс. Как они сделали это с Мариуполем».

По словам Зеленского, украинские защитники бьют россиян на всех направлениях, где они пытаются наступать.

Президент добавил, что в Харьковской области жесткая ситуация, но у наших военных и разведчиков есть важные тактические успехи.

Зеленский добавил, что Мариуполь сейчас превратился в российский концлагерь среди руин: «Город, который был одним из наиболее развитых в регионе, – просто российский концлагерь посреди руин. И порядки россиян в той части Мариуполя, которую они, к сожалению, пока контролируют, несущественно отличаются от того, что делали нацисты на захваченной территории востока Европы.

Но российским военным удается быть даже более циничными, чем нацистам 80 лет назад. Тогдашние захватчики хотя бы не рассказывали, что мариупольцы и защитники города сами себя обстреливали и убивали».