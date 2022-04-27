США передали хозяйке саммита G20, что Путина там быть не должно

Белый дом частно передал Индонезии, что Россию нельзя допускать к саммиту G20, хотя президент страны объявил в пятницу, что президент Владимир Путин принял приглашение. Об этом сообщает CNN.

«Президент публично выразил свое неприятие участия президента Путина в G20», - сказала спикер Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, Белый дом понимает, что Индонезия пригласила Путина принять участие в мероприятии по вторжению России в Украину.

Тем не менее, в заявлении, подтверждающем принятие Россией приглашения, президент Индонезии Джоко Видодо сказал: «Индонезия хочет объединить G20. Не допускайте раскола. Мир и стабильность являются ключом к восстановлению и развитию мировой экономики».