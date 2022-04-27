В среду в соцсетях появились видеокадры аварии, на котором полицейская машина сбивает женщину на перекрестке улиц Лео и Пароняна. СМИ утверждали, что автомобиль, наехавший на беременную женщину, сопровождал Пашиняна. Позднее аппарат премьера признал, что машина дорожной полиции сопровождала кортеж премьера. При этом в кабмине утверждают, что сам глава правительства момент аварии не видел и узнал о происшествии позднее.

Следствие не будет ходатайствовать об аресте сопровождавшего кортеж премьера Армении сотрудника дорожной полиции Арама Навасардяна, который сбил насмерть беременную женщину, сообщает занимающееся журналистскими расследованиями онлайн-издание hetq.am, ссылаясь на адвоката полицейского Рубена Балояна.

"Арам Навасардян, сотрудник полиции, задержанный в связи с произошедшим 26 апреля ДТП на перекрестке улиц Лео и Пароняна, освобожден из-под стражи... По словам адвоката Рубена Балояна, Навасардяну предъявлено обвинение по статье "нарушение требований, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, либо правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейский не выразил свою позицию по поводу обвинения. "Следственный орган счел, что оснований для ареста Навасардяна нет и не обратился в суд с ходатайством об аресте. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде", - пишет издание.