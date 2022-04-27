Минобороны Британии: Путин на 9 мая может объявить о массовой мобилизации

Путин на 9 мая может готовить объявление о массовой мобилизации населения ради решающего удара по Украине, сообщает Daily Mail со ссылкой на министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

Выступая в пятницу, министр обороны Великобритании сказал, что российский президент может объявить новую войну «нацистам всего мира» на параде, посвященном окончанию участия России во Второй мировой войне в Москве. После этого будет объявлен массовый призыв в армию:

«Я не удивлюсь… что он, вероятно, собирается объявить, что «сейчас мы находимся в состоянии войны с нацистами всего мира, и нам необходимо провести массовую мобилизацию русского народа». Путин, потерпевший неудачу почти во всех целях, может попытаться консолидировать то, что у него есть… и просто стать своего рода раковой опухолью внутри страны», - сказал Уоллес.