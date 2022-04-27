США начали подготовку украинских военных в Германии

США начали дополнительную подготовку украинских бойцов на американских военных объектах в Германии. Обучают их пользованию радарными системами и бронетехникой. Об этом пишет CNN.

«Эти усилия основываются на начальной артиллерийской подготовке, которую украинские войска уже прошли в других местах, а также включают подготовку по радиолокационным системам и бронетехнике, о которых было недавно объявлено в рамках пакетов помощи в сфере безопасности», - заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По словам Кирби, Германия является одной из трех мест, которые США используют для обучения украинских военных за пределами Украины. Другие же страны он не стал раскрывать.

