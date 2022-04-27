Ирландия заморозила 1,2 млрд активов РФ и может передать их для восстановления Украины

Активы России, замороженные в Ирландии, могут быть арестованы и использованы для восстановления Украины. Об сообщает The Irish Times.

«Более 1 млрд евро замороженных российских активов могут быть арестованы для выплат на восстановление Украины», – цитирует издание министра иностранных дел Ирландии Саймона Ковени.

Следует отметить, в рамках режима санкций ЕС Ирландия уже заморозила 1,2 млрд евро средств, связанных с Россией. Министр Саймон Ковени отметил, что государство готово сделать еще один шаг и арестовать их. Ковени также подчеркнул, что санкции предназначены для России с целью стимулирования изменений в поведении или политике, а не для наказания.