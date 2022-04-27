Мамед Эфендиев, отдел экономики 00:34

Мировые СМИ продолжают обсуждать отказ России поставлять газ ряду европейских государств, хотя те полностью оплатили поставки в валюте, обговоренные в контракте с «Газпромом». Москва требует, чтобы «недружественные» страны платили за газ в рублях, европейцы в ответ размахивают контрактами, в которых черным по белому прописано, что платить за газ следует в евро… По большому счету вся эта интрига – типичная буря в стакане воды. Европейцы как платили, так и продолжают платить за газ в евро, разница лишь в том, что Москва берет небольшую паузу, пока «Газпромбанк» переводит сумму в евро на рублевый счет, после чего операция по оплате считается завершенной.

Казалось бы, все предельно просто, ни одна из сторон ничего не выигрывает и не проигрывает. Тем не менее, «недружественные страны» принимать условия России не желают вплоть до полного отказа от российского газа, в котором однозначно нуждаются. Эта «рублевая война» подробно описана мировыми СМИ, мы же хотим заострить внимание читателей лишь на одном из ее аспектов – почему одни европейские страны наотрез отказываются от условий Москвы, а другие, наоборот, соглашаются. Ответ на этот вопрос четко прослеживается в позициях премьер-министра Болгарии Кирила Петкова, заявившего, что София отвергает условия России по поставкам газа, и главы МИД Венгрии Петера Сийярто, по словам которого Будапешт не готов отказаться от российских газа и нефти. Казалось бы, и исторически, и ментально Болгария куда ближе к России, нежели Венгрия. С этой страной Москва традиционно браталась, крепко дружила и опекала её до последних дней. В то время, как с Венгрией Россию «связывали» лишь жертвы двух мировых войн, да подавление вооруженного восстания 1956 года.

Что же заставило мятежных мадьяров поменять отношение к России? Почему София так уверенно выступает против агрессивной политики Кремля, безоговорочно поддерживая все антироссийские санкции, а Будапешт, наоборот, только поддакивает Москве? Причина, конечно же, не в традиционно натянутых отношениях между Будапештом и Киевом, омраченных к тому же нотами протеста и взаимными обвинениями, связанными с вмешательством во внутренние дела друг друга. Дело в том, что из всех европейских государств Венгрия – наиболее уязвима с точки зрения зависимости от импорта российских энергоресурсов, поскольку расположена в центре Европы, в тысячах километрах от ближайших источников углеводородов. По официальным данным, 85 процентов газа и 65 процентов нефти поступает в Венгрию именно из России. Вот почему шеф внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто абсолютно прав, когда заявляет:

«Поверьте, не мы выбирали эту ситуацию. Просто у Венгрии нет альтернативных источников газа и маршрутов его поставок, которые позволили бы нам отказаться от российских нефти и газа в ближайшие годы». Как известно, все надежды Будапешта связаны с планами могущественной ExxonMobile увеличить в будущем добычу газа в румынской части шельфа Черного моря. Но на данный момент других источников энергоресурсов, кроме российских, у Венгрии нет. А вот в соседней Болгарии ситуация намного лучше. Имеющихся запасов газа в Болгарии хватит более чем на месяц. К тому же, в связи с наступлением лета, потребность в «голубом топливе» начинает снижаться. Кроме того, Болгария получает (пусть пока и в неполном объеме) азербайджанский газ, а к концу июня рассчитывает завершить строительство нового интерконнектора с Грецией, который обеспечит стране ежегодно миллиард кубометров азербайджанского газа. Кстати, если бы не махинации «Булгаргаза» со строительством так необходимого стране интерконнектора, здесь давно уже получали бы азербайджанский газ в полном объеме и стоил бы он намного меньше.