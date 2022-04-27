Армия РФ замедлила наступление под Изюмом: Арестович назвал две причины

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что российские военные существенно замедлили свое наступление в направлении Изюма в Харьковской области. По его словам, этому может быть две причины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Алексея Арестовича.

«Затормозилось российское наступление в районе Изюма, чего оно затормозилось – два варианта: первое, они ретируются, второе – устали и не наступают, просто пополняются, пока не наступают», - отметил Арестович.

Советник главы Офиса президента подчеркнул, что тактические действия на Изюмском направлении не прекратились, однако российские оккупанты прекратили давить. Он также отметил, что ВСУ в течение дня несколько продвинулись на севере Харьковской области и освободили несколько населенных пунктов.