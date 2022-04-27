Кирби не сдержал эмоций, говоря о войне России в Украине
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в пятницу позволил себе ряд эмоциональных высказываний, говоря о войне России в Украине, а затем и вовсе был вынужден взять кратковременную паузу, чтобы совладать с охватившими его чувствами.
Такое поведение является нетипичным для Кирби – контр-адмирала ВМС США, который крайне редко публично проявляет эмоции, а также позволяет себе резкие или оценочные высказывания во время общения с журналистами.
Во время брифинга у Кирби спросили, являются ли, по мнению Пентагона, шаги российского лидера по отношению к Украине рациональными. «Трудно смотреть на то, что он и российские войска делают в Украине и думать, что любой этичный, нравственный человек может это оправдать», - ответил представитель Пентагона.
Вслед за этим Кирби взял паузу в десять секунд, чтобы справиться с нахлынувшими на него эмоциями. После этого представитель Пентагона добавил, что «трудно смотреть на кадры с поля боя и представить, что так поступил бы любой здравомыслящий, серьезный и зрелый руководитель», пишет РИА Новости.
Также представитель оборонного ведомства США отверг заявления российской стороны о том, что война в Украине была направлена на защиту русскоязычного населения и искоренение нацизма.