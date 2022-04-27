Кирби не сдержал эмоций, говоря о войне России в Украине

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в пятницу позволил себе ряд эмоциональных высказываний, говоря о войне России в Украине, а затем и вовсе был вынужден взять кратковременную паузу, чтобы совладать с охватившими его чувствами.

Такое поведение является нетипичным для Кирби – контр-адмирала ВМС США, который крайне редко публично проявляет эмоции, а также позволяет себе резкие или оценочные высказывания во время общения с журналистами.

Во время брифинга у Кирби спросили, являются ли, по мнению Пентагона, шаги российского лидера по отношению к Украине рациональными. «Трудно смотреть на то, что он и российские войска делают в Украине и думать, что любой этичный, нравственный человек может это оправдать», - ответил представитель Пентагона.