В Минобороны РФ заявили о поражении 38 украинских объектов высокоточными ракетами
ВС РФ высокоточными ракетами воздушного базирования поразили 38 украинских объектов, в том числе склад горючего в Вольном Поле и радиолокационную станцию (РЛС) в районе Печенеги. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, пишет ТАСС.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня нанесено поражение 38 военным объектам Украины. Среди них: 20 взводных опорных пунктов, 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники, склад горючего в районе населенного пункта Вольное Поле, радиолокационная станция в районе Печенеги», - заявил Конашенков.
Средства ПВО РФ сбили шесть украинских беспилотников и три ракеты «Точка-У». «В течение дня в воздухе сбиты три украинские ракеты «Точка-У» над Изюмом, Новой Дмитровкой, Сухой Каменкой, а также реактивные снаряды системы залпового огня «Смерч» в районе населенного пункта Топольское», - сказал он.
По словам Конашенкова, также российскими средствами противовоздушной обороны уничтожено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над населенными пунктами Заводы, Семеновка, Рубежное, Червонный Оскол, Сухая Каменка и Любимовка.