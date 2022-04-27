В Минобороны РФ заявили о поражении 38 украинских объектов высокоточными ракетами

ВС РФ высокоточными ракетами воздушного базирования поразили 38 украинских объектов, в том числе склад горючего в Вольном Поле и радиолокационную станцию (РЛС) в районе Печенеги. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, пишет ТАСС.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня нанесено поражение 38 военным объектам Украины. Среди них: 20 взводных опорных пунктов, 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники, склад горючего в районе населенного пункта Вольное Поле, радиолокационная станция в районе Печенеги», - заявил Конашенков.