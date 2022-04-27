В Мелитополе россияне планируют с 1 мая ввести в наличный оборот рубли. Об этом говорится в сводке Запорожской областной военной администрации по состоянию на 22:00.

«В Мелитополе с 1 мая россияне хотят ввести в наличный оборот рубли. Для реализации своего плана вчера они собирали бывших сотрудников банковской системы, которые стали коллаборантами», - сказано в сообщении.

Отмечается, что россияне планируют отправить их в Ростов-на-Дону на учебу, а потом на базе украинского «Сбербанка» запустить работу «Сбербанка России».

«Каждый, кто поддерживает Россию в этот период, - поддерживает войну России против Украины. И каждого из них ждет справедливая расплата. Ведь при любых условиях мы победим», - подчеркнули в ОВА.