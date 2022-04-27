Международный спорт со штаб-квартирой… в Масазыре. Вот почему Минспорта «закрыло» 22 федерации

Эльмир Алиев, отдел спорта 01:26

Накануне Коллегия Министерства молодежи и спорта лишила статуса еще три спортивные федерации. В результате число федераций, чья деятельность приостановлена, достигло 22-х. На этот раз аккредитация отобрана у Федерации синдо-рю и пенджак силат, Федерации школьного спорта и Спортивной федерации глухих. Ранее такая участь постигла федерации хоккея на траве, боулинга, айкидо, шашек, альпинизма, воздушных и экстремальных видов спорта, спортивного ориентирования, различные федерации по малоизвестным и не особо популярным видам боевых искусств и т.д.

Хаос в вопросе функционирующих в Азербайджане спортивных федераций царил уже давно. У прежнего руководства Министерства молодежи и спорта то ли не было желания, то ли сил и времени, чтобы разгрести весь этот мусор, оставив только реально работающие спортивные организации. Но рано или поздно было необходимо навести тут порядок. За последние месяцы произошло множество изменений. Во многих федерациях состоялись отчетно-выборные конференции, на которых были избраны новые руководители. Однако до определенной части федераций новой команде Минспорта достучаться так и не удалось. Подумать только – в Азербайджане существуют около 100 спортивных федераций! Но чуть ли не половина из них не имеет должной документации, что является основным требованием Минспорта. Проблемным федерациям указывают на их недостатки, однако те попросту не в состоянии их исправить. Это и есть главная причина приостановки статуса.