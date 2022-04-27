В Украине арестовали активы российского олигарха

Уточняется, что по ходатайству прокуратуры наложен арест на активы кипрских компаний на общую сумму более 469 млн гривен (около $15,5 млн). Средства находились на счетах банка, «входящего в десятку крупнейших финансовых учреждений и включенного в системно важные банки Украины».

По данным следствия, Фридман и другие близкие к нему бизнесмены, используя подконтрольные кипрские компании и упомянутый банк, легализовали активы этих компаний. Затем часть активов они вывели, а на другую был наложен арест, утверждают в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что досудебное расследование по делу о легализации имущества, полученного преступным путем, совершенное должностными лицами частного банковского учреждения, осуществляется детективами Бюро экономической безопасности Украины. Как уточняет издание «Страна», активы Фридмана находились на счетах в украинском Альфа-банке.