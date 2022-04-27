Польша готова охранять небо над Словакией
Министр обороны Словакии Ярослав Над заявил, что Польша готова охранять воздушное пространство Словакии, если страна решит отказаться от своего парка советских истребителей МиГ-29, сообщает ВВС.
Его польский коллега сказал, что польские F-16 могут обеспечить защиту с баз на территории Польши.
Польские самолеты уже помогают защищать страны Балтии в рамках операций НАТО по патрулированию воздушного пространства.
Но время этого заявления – после встречи двух министров в Братиславе – имеет большое значение.
Об этом прямо не говорилось, но предполагается, что серьезным образом рассматриваются шаги по отправке некоторых словацких МиГов в Украину.
У Словакии в общей сложности двенадцать МиГ-29, базирующихся на авиабазе Слиач. Однако не совсем ясна нынешняя боеготовность этих истребителей, которые на Западе считаются устаревшими.