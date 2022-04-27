Польша готова охранять небо над Словакией

Министр обороны Словакии Ярослав Над заявил, что Польша готова охранять воздушное пространство Словакии, если страна решит отказаться от своего парка советских истребителей МиГ-29, сообщает ВВС.

Его польский коллега сказал, что польские F-16 могут обеспечить защиту с баз на территории Польши.

Польские самолеты уже помогают защищать страны Балтии в рамках операций НАТО по патрулированию воздушного пространства.