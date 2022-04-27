Германия поддержала введение санкций против российской ядерной отрасли. Наиболее активно эту идею продвигали страны Балтии и Польша. Об этом сообщает Politico.

Издание отмечает, что Германия, будучи экономическим центром ЕС, также поддержала эти санкции, что делает их более вероятными.