Германия поддержит санкции против ядерной отрасли России Politico
Германия поддержала введение санкций против российской ядерной отрасли. Наиболее активно эту идею продвигали страны Балтии и Польша. Об этом сообщает Politico.
Издание отмечает, что Германия, будучи экономическим центром ЕС, также поддержала эти санкции, что делает их более вероятными.
Многие депутаты Европарламента также просили включить российскую ядерную отрасль в санкции ЕС.
«Постпред Германии при ЕС в среду объявил о новой позиции Берлина, заявив, что он не только согласен с нефтяными санкциями, но и активно поддерживает поэтапный отказ от нефти, а также запрет на российский уран», - сказал один из неназванных дипломатов.