Криптобиржа Binance оставила детей Лаврова и Пескова без аккаунтов
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance заблокировала аккаунты детей российских топ-чиновников. Об этом сообщает Bloomberg.
Соответствующие меры применены в связи с санкциями Евросоюза и США против России.
В частности, криптобиржа заморозила счета дочери пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова Елизаветы, а также падчерицы главы МИД РФ Сергея Лаврова Полины Ковалевой.
Помимо прочего, услугами биржи теперь не сможет воспользоваться сын олигарха Константина Малофеева Кирилл.
"Наши операции по проверке соответствия носят "упреждающий" характер и направлены на выявление и сдерживание рисков финансовых преступлений до любых нормативных или юридических действий в отношении этих лиц или организаций", — сказал глава отдела санкций Binance в Ванкувере Чагри Пойраз.