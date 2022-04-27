В Госдуме хотят оставить без газа еще больше стран

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал правильным решение приостановить поставку газа России в некоторые страны Европы, по его мнению, такие меры необходимо принимать в отношении «недружественных России стран», передает РИА.

«Газпром» в среду утром полностью приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с отказом перейти на новую схему оплаты. Правильное решение. Такие меры необходимо принимать в отношении недружественных стран», - сказал Володин.

Парламентарий подчеркнул, что в Евросоюзе привыкли жить за счет других.

«Сначала за счет колоний, теперь Россия должна их обогревать. А нам цинично говорят, через 7 лет мы откажемся от российского газа. Мы вправе ответить: Зачем нам ждать? Если вы отказываетесь от стратегических отношений, проживите без России хотя бы один год», - подчеркнул он.