Британская разведка о проблемах российских войск в Украине

Россия планирует исправить то, что сдерживает ее военное наступление в Украине, считают британские разведчики, говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании со ссылкой на разведку.

«Россия надеется преодолеть проблемы, которые ранее сдерживали ее вторжение, географически сосредоточив боевую мощь, сократив линии поставок и упростив командование и управление», - отмечается в сообщении.

По данным британской разведки, «Россия все еще стоит перед значительными проблемами».

«РФ была вынуждена объединить и передислоцировать истощенные и разрозненные подразделения с неудачным наступлений на северо-востоке Украины. Многие из этих подразделений, вероятно, страдают от ослабленного морального духа. Недостатки российской тактической координации остаются. Отсутствие навыков на уровне подразделений и непостоянная воздушная поддержка не позволили России полностью использовать свою боевую массу, несмотря на локальные улучшения», – считают британские разведчики.