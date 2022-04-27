Лавров: События в Украине освобождают мир от гнета Запада

«Спецоперация России в Украине вносит вклад в процесс освобождения мира от неоколониального гнета Запада». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью агентству «Синьхуа».

Он отметил, что «тех, кто проводит самостоятельный курс во внутренней и внешней политике, западники пытаются подавлять самыми грубыми методами».

«Причем не только Россию. Мы видим, как навязывается «блоковое мышление» в Азиатско-Тихоокеанском регионе… В духе архаичной «доктрины Монро» США стремятся диктовать, как и по каким стандартам жить Латинской Америке… В этом русле и непрекращающееся давление на Беларусь. Данный список может быть продолжен», - сказал Лавров.