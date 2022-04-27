В Украине назвали потери России в войне

«С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 23 200 своих военных. Также было уничтожено 1008 танков и 190 самолетов ВС России». Об этом говорится в сообщении Генштаба ВС Украины.

По данным ведомства, общие боевые потери россиян с 24.02 по 30.04 ориентировочно составляют: