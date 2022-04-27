В Украине назвали потери России в войне
«С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 23 200 своих военных. Также было уничтожено 1008 танков и 190 самолетов ВС России». Об этом говорится в сообщении Генштаба ВС Украины.
По данным ведомства, общие боевые потери россиян с 24.02 по 30.04 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 23 200 (+200) человек,
- танков – 1008 (+22) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2 445 (+27) ед,
- артиллерийских систем – 436 (+1) ед,
- РСЗО – 151 (+0) ед,
- средства ПВО – 77 (+4) ед,
- самолетов – 190 (+1) ед,
- вертолетов – 155 (+0) ед,
- автомобильной техники – 1 701 (+6) ед,
- корабли / катера – 8 (+0) ед,
- цистерн с ГСМ – 76 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 232 (+4),
- специальная техника – 32 (+1),
- пусковые установки ОТРК / ТРК – 4 (+0).